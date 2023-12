Instagram | account chiuso perché sono ebreo

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Questa è la storia che sta alle spalle di migliaia di altre storie pubblicate su. Di come la mia vita è cambiata per sempre da quel maledetto 7 ottobre e di un fenomeno preoccupante: sui social network di Meta, in sordina, è stata lanciata una caccia virtuale all’. La grande piazza, luogo d’incontro d’elezione assieme a Tiktok di milioni di giovanissimi che s’informano sempre più sui social e sempre meno sui classici canali di informazione, è sempre più Judenrein. Nemmeno “Israele in Italia”, la pagina ufficiale dell’Ambasciata d’Israele a Roma, gestita dalla comunicazione della missione diplomatica di un Paese da 69 giorni in guerra per la sua sopravvivenza, è stata risparmiata. E insieme a lei è stata oscurato anche il mioe quello di molte altre persone in tutto il mondo. ...