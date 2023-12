Iniziata l’opera di recupero del così detto “Uomo a Phi” | reperto preistorico custodito al Pigorini di Roma

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Pubblicato il 15 Dicembre, 2023 Una data importante, quella di oggi, per il definitivodela Phi, una figura rupestre antropomorfa di epoca preistorica scoperta nel 1936 da A. C. Blanc a Ceriara di Sezze, presso l’Arnalo dei Bufali. Il, portato al Museosubito dopo la scoperta, è rimasto esposto fino alla fine degli anni 80, quando si è scoperto che la luce solare lo stava cancellando. Per tale motivo fu tolto dalle sale espositive. Unche sembrava destinato a finire nel dimenticatoio, almeno fino a quando il progetto camminare nella storia del Circolo di Legambiente Sezze, a cui hanno partecipato circa 500 alunni per anno delle classi III della scuole primarie di Sezze e Latina, ha ridato vita a questo pezzo di ...