Infortunio spaventoso | Klopp non ci crede | “Mai visto nulla di simile

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L’episodio ieri durante la sfida di Europa League ha destato molte critiche da parte dei tifosi che sui social si sono scatenati dopo le parole del tecnico in merito alla situazione Ieri si è giocata l’ultima giornata dei gironi di Europa League con tante sorprese e qualche certezza. Tutto sommato nessuna big ha mancato l’appuntamento alla qualificazione, anche se alcune squadre tra cui la Roma dovrà passare per il temuto play-off contro le terze dei gironi di Champions League. Un turno che ha regalato tanti gol e qualche sorpresa in un ultima giornata che non aveva tanti verdetti da dover ancora stabilire. Chi invece qualcosa aveva ancora aperto erano le squadre del girone E con una lotta accesa per la seconda posizione. Il girone vedeva il Liverpool già ampliamente qualificato come primo, mentre il secondo posto era un affare a due tra Tolosa e la sorpresa Union SG. I belgi ...