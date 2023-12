Infortunio Cuadrado | pessime notizie per l’Inter | ora si opera Quanto starà fuori

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 dicembre 2023), stagione nera per l’esterno colombiano del, ora costretto adrsi. Le ultimeha deciso di farreal tendine d’Achille sinistro visti i continui problemi avuti dal colombiano fino a questo momento della stagione.vento è in programma la prossima settimana in Finlandia con giocatore che sarà out per almeno 3 mesi. Questo èriferito da Sky Sport. In nerazzurro fin qui ha giocato solo 9 partite tra campionato e Champions League. Una stagione nera per il giocatore.