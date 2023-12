Inflazione ancora in calo a novembre | bene il “carrrello della spesa” | numeri amari per la sinistra

Riviste al ribasso le stime dell'inflazione, a novembre +0,7% annuo

L'ulteriore calo del tasso dirisentedel favorevole andamento dei prezzi dei Beni energetici, che a novembre evidenziano una netta flessione sul piano congiunturale " commenta l'...

ECONOMIA, IN NOVEMBRE L'INFLAZIONE CALA ANCORA: + 0,2 % — Sito Ufficio Stampa Comune di Modena Comune di Modena

L'inflazione rallenta ancora (ma il conto della spesa aumenta) RaiNews

A novembre Inflazione giù allo 0,7%: livelli vicini a febbraio 2021

A novembre l’inflazione è scesa allo 0,7%, rispetto al +1,7% di ottobre (la stima preliminare era +0,8%), tornando a livelli prossimi a quelli del febbraio 2021 (+0,6%). Lo rileva l’ Istat a commento ...

Ancora in calo i rendimenti, il Btp a 10 anni è al 3,71%

Ancora in calo i rendimenti dei titoli di Stato dopo che la Bce ha lasciato i tassi invariati. Francoforte non ha però fornito indicazioni sulle mosse di politica monetaria per il prossimo anno, come ...