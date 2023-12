Incidente di Strozza | il sindaco | “Mai visto nulla di simile | qualcuno ha guardato giù dal cielo”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 15 dicembre 2023). C’è chi parla di semplice fortuna, chi scomoda il termine “miracolo”, ma su una cosa è difficile non concordare: venerdì mattina, a, si è sfiorata la tragedia. Via Piave, 11.30 circa. A seguito di un problema meccanico – così pare – un camion ha perso il carico e un palo in ferro è finito su una Panda azzurra che procedeva nel senso di marcia opposto. Il tubo – di notevoli dimensioni, basta guardare le immagini – ha squarciato la vettura, attraversandola soprattutto dal lato del passeggero. Nell’immediatezza del fatto, i soccorritori hanno riscontrato alla 72enne al volante soltanto una contusione al ginocchio. A preoccupare, semmai, era il comprensibile stato di shock dell’anziana, trasportata in codice giallo all’ospedale di Ponte San Pietro per ulteriori controlli.

Sul posto sono ...