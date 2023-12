Incidente choc | bus pieno di studenti si schianta contro un altro mezzo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Non sono ancora da chiarire le cause che hanno portato allo stra unpesante ed un bus sul quale stavano viaggiando glidi due classi elementari (circa 40 tra ragazzi e ragazze) accompagnati dai loro insegnanti. L’si è verificato intorno alle 10 di ieri, 14 dicembre. Pesante il bilancio. L’autista del camion coinvolto è stato trasportato in elicottero al più vicino ospedale in gravi condizioni. >“Varrese l’ha baciata”. Grande Fratello, gli occhi di tutti su lui e lei. “C’è complicità tra noi” Stessa sorte è toccata all’uomo alla guida del bus degliche non sarebbe, comunque, in pericolo di vita. Lo schianto, a quanto si apprende, è stato frontale. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco ed ambulanze mentre il traffico è stato chiuso per permettere ai ...