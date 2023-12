In arresto cardiaco salvato dal pronto intervento dei passanti e 118

Leggi su lortica

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Nel pomeriggio di oggi, alle ore 14:15, un tempestivoda parte deie del personale del 118 ha giocato un ruolo determinante nel salvare la vita di un uomo di 51 anni a San Giovanni Valdarno. La chiamata di soccorso, giunta alla centrale operativa, segnalava una persona incardio-respiratorio in piazza Matteotti, di fronte alla stazione ferroviaria. Immediatamente, i mezzi e il personale del 118 sono intervenuti sul luogo, fornendo istruzioni vitali alle persone presenti per garantire i primi soccorsi in attesa dell’arrivo degli operatori sanitari, la Centrale operativa ha coordinato le azioni nell’utilizzo di un Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) situato a pochi metri dall’accaduto. Grazie alla pronta risposta delle persone presenti e alla successiva rianimazione avanzata effettuata dagli ...