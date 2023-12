Impallomeni | “Non c’è dubbio | Pioli è al comando di questo Milan”

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Intervistato a Tmw, Stefanoha parlato deldopo l'eliminazione dalla Champions League e la retrocessione in Europa League

Mourinho fa 13: è il tecnico ad aver fatto esordire più 'bambini' dagli anni '70

Loroerano nemmeno nati quando qualcuno ancora compilava la schedina. Fare 13 voleva dire ... Più di Eriksson che ne conta 10 tra il 1984 e il 1987: Di Carlo,, Lucci, Gregori, Desideri,...

TMW RADIO - Impallomeni: "Inter e Juve, trasferte impegnative. Non tiro fuori ancora il Milan" TUTTO mercato WEB

TMW Radio - Impallomeni: "Pioli non ha bisogno di un tutor" Milan News

Flop Insigne: i nuovi agenti provano a liberarlo dal Toronto, ma la Lazio non è convinta

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla Lazio e sui desideri del suo allenatore Maurizio Sarri in vista del mercato di gennaio.

Impallomeni: “Il Milan ha fatto una buona Champions, Pioli non ha bisogno di un tutor, la squadra è con lui”

L’ex centrocampista Stefano Impallomeni si è erto a difesa dell’operato del tecnico rossonero per quanto visto mercoledì in Champions League. Il Milan ha battuto in rimonta il Newcastle tornando a vin ...