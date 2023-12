Il Volo | ‘Tutti per Uno’ | tre nuovi appuntamenti all’Arena di Verona

Leggi su funweek

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Dopo il trionfo nelle due serate evento su Canale 5 nello scorso mese di maggio, Ilannuncia treimperdibili spettacoli dal vivo a. L’evento, intitolato Tutti per Uno – progetto di Michele Torpedine, organizzato e prodotto da Friends & Partners – sarà in scena il 9, 11 e 12 maggio. Grafica da Ufficio StampaDurante le serate, Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, si esibiranno con performance inedite, accompagnati da una grande orchestra e numerosi ospiti. Il pubblico avrà, dunque, l’opportunità di apprezzare la potenza e le diverse sfumature vocali del trio, in gara anche al Festival di Sanremo 2024 per festeggiare quindici anni di carriera musicale. Le prevendite esclusive per i membri del fanclub sono aperte dal 15 dicembre (ore 18), mentre dal 16 dicembre (ore 18) ...