Il viaggio incredibile del principe saudita che porta con sé un' intera squadra di falchi in aereo!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Stai per leggere una storia che sembra uscita da una favola: Unha prenotato un intero volo aereo per viaggiare con unadi! Niente passeggeri umani, solo lui e 80 magnifici. Scopriamo insieme i dettagli di questaavventura. Un, un aereo e 80Sì, hai capito bene: unha deciso di prenotare un aereo intero per i suoi. Ma perché mai avrebbe fatto una cosa del genere? La risposta risiede nelle tradizioni millenarie della falconeria nel Medio Oriente. Per secoli, possedere e addestrareè stato considerato un segno di nobiltà e prestigio in molti paesi arabi. Quindi, per questo ...