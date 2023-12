Il via libera ai negoziati per l’ingresso dell’Ucraina in Ue secondo me è una scelta improvvida

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) I giornali odierni sbandierano come un grande successo il viadel Consiglio Europeo aipernell’Unione Europea. Al contrario io penso che questasia l’ennesimo colpo – forse quello definitivo – alla possibilità dell’Unione Europea di svolgere un ruolo positivo sia verso i popoli europei che sullo scacchiere mondiale. Le ragioni sono principalmente due. In primo luogo sul piano economico. Com’è evidente, l’Ucraina sta uscendo devastata dalla guerra con la Russia a partire dalla morte o l’invalidità perenne di centinaia di migliaia di uomini in età lavorativa e dalla distruzione di significative parti di territorio. Oltre a questo l’Ucraina è stata svaligiata in questi mesi con la svendita di larghissima parte dell’apparato ...