Il vaccino a mRna abbinato all' immunoterapia dimezza la mortalità per il melanoma

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Secondo il Ceo di Moderna Stephane Bancel potrebbe diventare disponibile nel 2025, almeno in alcuni Paesi

Melanoma, vaccino anti cancro a mRna dimezza rischio morte a 3 anni

Le aziende Moderna e Merck (Msd fuori da Stati Uniti e Canada) hanno reso noti i risultati del follow - up a 3 anni dei pazienti con melanoma trattati con ilsperimentale- 4157 (V940) ...

(Adnkronos) – Nuovi dati spingono in avanti il percorso del vaccino anti cancro a mRna. Le aziende Moderna e Merck (Msd fuori da Stati Uniti e Canada) hanno reso noti i risultati del follow-up a 3 ann ...

