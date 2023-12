Il Teatro Palladium nella graduatoria dei fondi PNRR con due progetti su musica e cultura

Leggi su funweek

(Di venerdì 15 dicembre 2023) La Fondazione Roma Treha presentato dueper l’assegnazione deidestinati alla Transizione Ecologica degli Organismili: si tratta di duepresentati in collaborazione con la cooperativa Eticae-Stewardship in Action e l’associazionele Margine Operativo, che sono stati finanziati per un totale di 240.000 euro. LEGGI ANCHE – Armonie natalizie al: un concerto di cori e canti popolari alla scoperta delle tradizioni “RETE- Riuso, Ecologia, Tecnologia, Empowermentgestione sostenibile degli eventi di spettacolo” e “Metamorfosi – Progettarenel mondo che cambia”: sono questi i due ...