Il Superbonus è radioattivo | ma Giorgetti apre alle modifiche Opposizioni compatte | tesoretto contro la violenza sulle donne

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il sacco di sabbia per arginarne gli effetti nocivi non è bastato: ilcontinua ad essere. Il ministro dell’Economia Giancarlousa nuove metafore, ma conferma la preoccupazione sui costi legati all’agevolazione che a fine anno lascerà un conto da pagare vicino ai 100 miliardi. Il dossier però, nonostante i mal di pancia, resta sul tavolo del Mef , che non chiude...