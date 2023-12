Il ponte sospeso. Il racconto di un’opera che non c’è più tra storia e narrativa

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Sono passati ottantadue anni da quando l’oggetto di questo studio, ovvero ildi ferrorealizzato nel 1863 tra la chiesa di San Giovanni dei Fiorentini e la sponda di Trastevere di fronte a Palazzo Salvati, venne distrutto per essere sostituito, poco più avanti, da un solidoin pietra, più consono alla visione imperiale del regime fascista. Eppure è ancora possibile trovarne i ricordi. Ildel Soldino era sempre stato un luogo “precario”, costruito con tecniche e materiali nuovi e poco conosciuti per l’epoca, quindi visti con sospetto e scetticismo riguardo alla solidità e sicurezza del progetto. Voleva rappresentare il salto verso la modernità che Pio IX stava intraprendendo con impegno, ma rimaneva un luogo incerto. Così la sua natura effimera prese il sopravvento e lo trasformò nel non-luogo ...

