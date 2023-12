Il neologismo del 2023 è “fizz”

Leggi su funweek

(Di venerdì 15 dicembre 2023) La lingua parlata è un organismo vivo, in costante evoluzione: ogni anno infatti vengono aggiunti uno o più neologismi ai dizionari più blasonati, come ad esempio allo storico Oxford English Dictionary. La nuova parola -anglofona- di questoormai agli sgoccioli è “rizz”. Si tratta di un termine nato dalla Gen Z, che esprime concetto che combina stile, fascino e capacità di seduzione, derivando dalla contrazione della parola “charisma”. LEGGI ANCHE – Le attrazioni più criticate per le interminabili file d’ingresso: Italia nella black list Ovviamente il termine non spunta fuori dal nulla: a promuoverlo per la prima volta lo streamer americano Kai Cenat, noto a milioni di abbonati sui suoi canali. Successivamente, è stato reso ancora più popolare dall’attore di Hollywood Tom Holland, noto per il suo ruolo di Spiderman. In un’intervista a Buzzfeed, Holland ...