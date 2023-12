Il Natale ha il sapore di Bottega Gastronomika

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Andare alla ricerca del regalo perfetto può essere allo stesso tempo una faccenda esaltante o frustante. Soprattutto a, così presi da una parte a non sprecare tempo, e dall’altra speranzosi di trovare “la cosa giusta” per la persona giusta. Il regalo ragionato, cucito addosso a chi lo riceve, in grado di scatenare un sorriso: questa dovrebbe essere lo scopo della corsa al regalo di dicembre. E spesso e volentieri questo processo si trasforma non tanto in un oggetto, quanto in un’esperienza. I regali gastronomici possono essere esattamente questo: un qualcosa da vivere, da assaporare, da gustare. E questo è anche il senso che ha ispirato Linkiestaquando ha deciso di creare un luogo fisico per accogliere tutto ciò che in questo 2023 ci ha ispirato e che vi abbiamo voluto raccontare tra le pagine del nostro giornale. Ecco come è nata ...