Il mondo dietro di te e Friends | una serie in dvd ci salverà?

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 15 dicembre 2023) C'è anche lache ricorre spesso ne Ildi te, il film di Sam Esmail con Ethan Hawke e Julia Roberts, in streaming su Netflix dall'8 dicembre: non ce lo saremmo aspettato in un thriller catastrofico, eppure è un interessante sottotesto. "So no one told you life was gonna be this way". Alzi la mano chi, appena sentite queste parole, non batte immediatamente le mani quattro volte e comincia a cantare quella canzone. I'll Be There For You dei Rembrandts è una canzone che è entrata nell'immaginario collettivo di una generazione, e forse pure più di una. Era la sigla iniziale di, storica sitcom che ci ha accompagnato a cavallo tra gli anni Novanta e i primi Duemila e a cui di recente abbiamo pensato tutti in occasione della scomparsa di Matthew Perry, l'indimenticabile ...