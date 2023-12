Il Mes riaccende la competizione tra Pd e M5s

Leggi su agi

(Di venerdì 15 dicembre 2023) AGI - Il Mes preoccupa non solo la maggioranza. Quando il Parlamento si troverà ad affrontare il nodo, quel passaggio potrebbe avere ripercussioni anche all'interno dell'opposizione ere la sfida fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. "Ci sono dei distinguo che, durante la campagna per le europee, sono destinati ad acuirsi", osserva una fonte parlamentare. La campagna per le Europee è già iniziata Le parole del presidente Giuseppe Conte hanno suonato come un campanello d'allarme al Nazareno e fra i gruppi parlamentari dem. "Il Mes se lo voterà Meloni. Con il Pd, Italia viva e Forza Italia". Parole, quelle del presidente M5s, che rappresentano il prequel della campagna per le elezioni europee. Campagna, è bene ricordarlo, in cui ognuno correrà per sè, in forza di una legge elettorale fortemente proporzionale. Dunque, non c'è alleanza che tenga e, ...