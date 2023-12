Il M5s perde ancora la faccia | come riciclano Appendino e Bonafede

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Volevano aprire «il parlamentouna scatoletta di tonno» (cit. Beppe Grillo, 2013). E alla fine, nella scatoletta, ci sono rimasti dentro loro. Si sono spaccati, han litigato, sono finiti sotto processo, qualcuno ha trovato un altro incarico, modello ripescaggio, all'ultimo minuto, di volata, in Europa o in Italia. Il limite dei due mandati sì-però, lo streaming che va in buffering, le piazze riempiete a suon di “vaffa”. Il Movimento 5 stelle, i grillini, ossia la “rivoluzione” (annunciata, sempre da loro) che non s'è vista. S'è vista, invece, una serie infinita di azioni giudiziarie che, per carità, non sono un unicum nel mondo politico italiano, figuriamoci, ci sono sempre state e han toccato un po' tutti, destra, sinistra, centro: ma quando ricadono sul popolo dell'onestà-onestà qualche mal di pancia in più lo provocano. Il caso Lombardi: da Roberta Lombardi, ...