Il governo Milei imbavaglia il dissenso Durissime norme contro le proteste di piazza in Argentina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L’avvio dell’esperienza didel nuovo presidente argentino Javierriflette, per ora pedissequamente, i passaggi legati ad una finanziarizzazione dell’economia accompagnata da austerity, quindi dalla riduzione della spesa sociale per le fasce più deboli della popolazione, già attuati altrove. Al nuovo presidente va riconosciuto il merito di una certa onestà di intenti. Per essere attuate queste operazioni di stravolgimento dei sistemi di welfare, hanno sempre necessità di un’azione di supporto: lo sviluppo di un sistema punitivo di massa per illlo del. Un’opzione molto più economica rispetto a quella di assicurare prestazioni sociali decenti alla popolazione. Un sistema da tempo attuato negli Stati Uniti dove la repressione nei confronti delle minoranze è sempre più feroce e i livelli di ...