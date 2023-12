Il Governo in tilt sul Superbonus M5S | “Hanno combinato un disastro”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 15 dicembre 2023) “Dalla maggioranza continuano ad arrivare dichiarazioni ‘random’ su imprecisati meccanismi di prolungamento del110%”. Così in una nota i senatori M5s in Commissione Bilancio. “Giorgetti spara a palle incatenate contro ile la maggioranza è spaccata sull’ipotesi di una estensione di qualche mese” “Nel frattempo – aggiungono i senatori pentastellati -, in Commissione i nostri emendamenti che andavano in quella direzione sono stati tutti bocciati, il ministro dell’Economia Giorgetti spara a palle incatenate contro l’agevolazione, e la maggioranza è perfettamente spaccata in guelfi e ghibellini sull’ipotesi di una estensione di qualche mese. Alricordiamo che ci sono cittadini con la casa ‘impalcata’ e il cantiere fermo, che aspettano di capire di che morte morire. Cittadini che si sono fidati dello Stato al ...