Il Gip di Forlì respinge l' archiviazione del caso Golinucci

(Di venerdì 15 dicembre 2023) AGI - Il Gip di, Massimo De Paoli, ha respinto la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di archiviare le indagini sulla scomparsa di Cristina, la giovane di Cesena della quale si sono perse le tracce oltre trent'anni fa. Il giudice ha disposto ulteriori approfondimenti sul, in particolar modo dopo le nuove informazioni fornite da Marisa, madre della ragazza scomparsa. La giovane all'epoca dei fatti aveva 21 anni: era il settembre del 1992 quando la sua Fiat 500 fu ritrovata nei pressi del convento dei Cappuccini a Cesena, luogo in cui aveva appuntamento col suo confessore. Si ritiene che la donna sia stata uccisa. Deldi Cristina non si è parlato più fino a quando, a fine maggio del 1995, "Chi l'ha visto?" ha raccolto la sconvolgente testimonianza di ...