Il Genoa frena la Juve | Gudmunsson risponde a Chiesa

(Di venerdì 15 dicembre 2023)ntus 1-1 RETI : 28' pt, 3' st Gudmundsson(3-5-2): Martinez 5.5; Dragusin 6, Bani 6, De Winter 6; Sabelli 6.5 (39' st Vogliacco sv), Malinovskyi 6, Badelj 5, Frendrup 6, Vasquez 6 (1' st Ekuban 6.5); Gudmundsson 7, Messias 6 (48' st Haps sv). In panchina: Leali, Thorsby, Martin, Jagiello, Kutlu, Matturro, Hefti, Puscas, Fini, Galdames. Allenatore: Gilardino 6.5NTUS (3-5-2):...

Il Genoa frena la Juventus, Gudmunsson risponde a Chiesa

AGI - La Juventusa Marassi e non va oltre il pareggio per 1 - 1 contro unvolitivo, mancando il temporaneo sorpasso sull'Inter capolista. I bianconeri passano in vantaggio al 27mo grazie a un calcio di ...

Il Genoa ferma la Juventus meritando il punto e riscattando la sconfitta di Monza. La Juventus, in vantaggio su rigore di Chiesa, non affonda il colpo e viene raggiunta ad inizio ripresa da ...