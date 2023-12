(Di venerdì 15 dicembre 2023) Non sono passati nemmeno due giorni dall’uscita nelle sale cinematografiche, ma Santocielo è già oggetto di polemiche. A bocciare l’ultima pellicola disono soprattutto esponenti della Chiesa, che considerano ilblasfemo. Tra i giudizi più severi spicca quello di don Mario Sorce, parroco della chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Agrigento. «Cari, mi avete deluso. Personalmente sono molto dispiaciuto – scrive il parroco su Facebook -. Unche offende il nostro credo e le nostre tradizioni». A scatenare le accuse è la trama del, che inizia con l’invio di un nuovo messia sulla Terra per salvare l’umanità da un secondo diluvio universale. Don Mario aggiunge: «Dal trailer si evince che Dio è un imbranato, che Gesù si incarna ...

Il film di Ficarra e Picone accusato di blasfemia, Leo Gullotta difende il duo siciliano: "Quante falsità"

In un'intervista a Repubblica , Gullotta risponde così a chi accusa ildi blasfemia: "e Picone utilizzano il principio fondamentale dell'ironia per discutere di questioni centrali per la ...

"Santocielo" di Ficarra e Picone arriva oggi al cinema, tutto sul film di Natale accusato di blasfemia Io Donna

Santocielo, che è successo a Ficarra e Picone WIRED Italia

Il film di Ficarra e Picone accusato di blasfemia, Leo Gullotta difende il duo siciliano: «Quante falsità»

La prima cosa bella di venerdì 15 dicembre 2023 è una favola civile, come Ficarra e Picone definiscono il loro nuovo film, Santocielo. È un genere di cui abbiamo bisogno. Nel nostro tempo non funziona ...

Santocielo, la recensione del film di Natale di Ficarra e Picone

Nel 2019 con Il primo Natale Ficarra e Picone avevano riportato lo spirito delle feste all’originaria tradizione del presepe e il pubblico apprezzò tanto ...