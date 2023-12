(Di venerdì 15 dicembre 2023) Non sono passati nemmeno due giorni dall’uscita nelle sale cinematografiche, ma Santocielo è già oggetto di polemiche. A bocciare l’ultima pellicola disono soprattutto esponenti della Chiesa, che considerano ilblasfemo. Tra i giudizi più severi spicca quello di don Mario Sorce, parroco della chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Agrigento. «Cari, mi avete deluso. Personalmente sono molto dispiaciuto – scrive il parroco su Facebook -. Unche offende il nostro credo e le nostre tradizioni». A scatenare le accuse è la trama del, che inizia con l’invio di un nuovo messia sulla Terra per salvare l’umanità da un secondo diluvio universale. Don Mario aggiunge: «Dal trailer si evince che Dio è un imbranato, che Gesù si incarna ...

Il film di Ficarra e Picone accusato di balsfemia, Leo Gullotta difende il duo siciliano: "Quante falsità"

In un'intervista a Repubblica , Gullotta risponde così a chi accusa ildi blasfemia: "e Picone utilizzano il principio fondamentale dell'ironia per discutere di questioni centrali per la ...

La Chiesa si divide sul film di Ficarra e Picone: “È blasfemo”. “Macché, solo leggerezza”. I due comici: “La … La Repubblica

Leo Gullotta "Che falsità sui social, il film di Ficarra e Picone ci fa riflettere su un mondo migliore" Virgilio

Natale a Londra streaming

Scopri dove vedere Natale a Londra in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Natale a Londra in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, acquisto e prezzi pe ...

Ficarra e Picone, "film blasfemo". La Chiesa si scaglia contro "Santocielo"

Il secondo messia, e in più portato in grembo da un uomo, fa infuriare la diocesi siciliana. "Hanno oltrepassato il limite" ...