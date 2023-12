“Il Donbas è Ucraina” è uno dei tre libri candidati al Premio Yurii Shevelov

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il libro “Il” di Kateryna Zarembo è uno dei tre titoli inseriti nella shortlist deidell’anno per il. In Italia è stato pubblicato da Linkiesta Books, tradotto da Yaryna Grusha. Il titolo originale del testo, in lingua, si può tradurre letteralmente con “Il sorgere del sole ucraino”, un’espressione che descrive e dà significato alla bandiera della regione di Donetsk, su cui campeggia un sole su sfondo blu – che rappresenta il cielo del–, sopra un campo nero, simbolo delle estrazioni carbonifere di Donetsk. In poco più di duecento pagine, Zarembo racconta la vera storia delle regioni di Donetsk e di Luhansk, e della narrazione imperialista russa, alimentata con sfumature diverse dall’Urss e ...