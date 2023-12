Il Coro ‘Papisius’ in trasferta a Campoli del Monte Taburno

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica 17 dicembre ilpolifonico della Pro Loco di Paupisi, “Papisius”, andrà innella vicinadele si esibirà alle ore 19:00 presso la chiesa San Nicola di Bari nel meraviglioso centro storico del paese. Un evento inserito nel cartellone ‘Natale con i tuoi!’ che si sta tenendo nel centro ai piedi del. “Il progetto delpolifonico è iniziato nel 2019 – afferma Dario Orsillo presidente della Pro Loco di Paupisi – ed è nato come percorso formativo poiché crediamo che il canto corale sia strumento per esprimersi, come ginnastica per il corpo e la mente e come esempio di socialità e condivisione. Cantare nel, aperto a tutti, vuol dire essere ...