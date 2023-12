Il Consiglio Europeo avvia i negoziati per l’adesione di Ucraina e Moldavia Orbán su Kiev | «Pessima decisione»

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Ilha deciso dire iperdie la. Ad annunciarlo su X è il presidente Charles Michel. Ilinoltre «ha concesso lo status di candidato alla Georgia. E l’Ue avvierà icon la Bosnia-Erzegovina una volta raggiunto il necessario grado di conformità ai criteri di adesione e ha invitato la Commissione a riferire entro marzo per prendere una tale. Un chiaro segnale di speranza per la loro gente e per il nostro continente». Quando è stata presa ladi dare il via libera aidi adesione il premier ungherese Viktor«non era in sala». Il primo ministro ungherese non ...

Guerra Russia - Ucraina, il consiglio Ue dà l'ok ai negoziati per l'adesione di Kiev. Zelensky: una vittoria

Gli appelli di Volodymyr Zelensky all'Ue di "non ricadere nell'indecisione" hanno trovato terreno fertile a Bruxelles. Nella serata di ieri dalè arrivata infatti una decisione di portata storica: il via libera ai negoziati di adesione per l'Ucraina e la Moldavia. "È una vittoria per l'Ucraina. Una vittoria per tutta l'...

Consiglio europeo al via oggi a Bruxelles, i temi sul tavolo Adnkronos

Ue: Metsola, è un momento di orgoglio per l'Europa, l'Ucraina e la Moldova

È un momento di orgoglio per l'Europa, per l'Ucraina e per la Moldova. Lo ha scritto su X la presidente dell'Europarlamento Roberta ...

Negoziati adesione per Ucraina e Moldova in Ue, Michel: Momento storico

la forza dell’Unione europea. La decisione è presa. Apriamo le discussioni con l'Ucraina e con la Moldavia", le parole del presidente del Consiglio Ue Michel a margine del Consiglio europeo. / ...