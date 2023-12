Il capolavoro di Unai Emery

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 15 dicembre 2023)guarda in basso, davanti al microfono prova a nascondere la gioia mentre ascolta la domanda. Ha appena battuto l’Arsenal, la sua ex squadra e attuale capolista della Premier League. L’outifit è quello di sempre: il maglioncino nero che copre quasi totalmente la camicia bianca e la cravatta con i colori dell’Aston Villa. Una settimana prima ha battuto anche il Manchester City campione di tutto in carica. Riesce a malapena a contenere il sorriso, gli esce una strana smorfia appena accennata. Poi quando è il momento di rispondere “cambia il chip”, come si dice in Spagna, e la gioia rimane solo negli occhi, il resto del volto è serio. L’inglese ora è più fluente di quando era all’Arsenal. Certo, non ha l’accento di Birmingham tipico della serie Peaky Blinders con cui dice di aver veramente imparato l’inglese, ma riesce ad esprimere i concetti ...