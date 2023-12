Il Campidoglio ci mette una pezza. “A Roma cantieri aperti solo di notte”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Asi faranno di. O almeno questa è l’intenzione del. Pare infatti che a breve verrà presentata una delibera per far sì che, fino al Giubileo, gli interventi su strada si svolgano durante le ore notturne, tra le 21 e le 6. In caso di impossibilità dovuta a fattori tecnici, sarà possibile lavorare di giorno, ma non negli orari di punta, dalle 7 alle 9 e dalle 16 alle 19. Una strategia volta a ridurre i disagi, evitando che le vie della Capitale si congestionino, come sta accadendo negli ultimi mesi, con la viabilità in totale caos. Ai lavori neisi faranno di. Per ridurre i disagi sul fronte mobilità gli interventi si faranno tra le 21 e le 6 Basti pensare chea novembre scorso in città si ...