Il boia degli azzurri che spedì l' Italia all' inferno

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Compie 80 anni Pak Doo-ik, il nordcoreano che al Mondiale del 1966 umiliò la Nazionale azzurra. "Ma vi ricordate ancora di me?". E racconta: "Io dentista? Macché, lavoravo in tipografia. Temevamo Meroni, ma non l'avete schierato"