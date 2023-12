Il bello del giovedì sera vol 6

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Conosci la tua squadra del: Backa Topola Cosa c’è di piùdi una squadra serba il cui nome rimanda al nome dei ratti? Il Backa Topola si è aggirato in queste settimane nelle partite dellacome un’entità assolutamente irreale. Nessuno ha mai visto una sua partita, nemmeno un frammento sbucato imprevisto da qualche diretta gol seguita come se fosse un film di William Burroughs. William Burroughs alla regia di diretta gol del: vedrei. Esiste davvero il Backa Topola? Che tipo di prove possiamo portare a riguardo? Faccio una breve lista. Queste sono le prove che Backa Topola, in realtà, non esiste: Nell’anteprima di Google non c’è lo stemma sociale accanto alla squadra, ma solo uno scudo bianco, come chi non ha ...