I riflessi scarsi di Elly Schlein in politica Scrive Cangini

Leggi su formiche

(Di venerdì 15 dicembre 2023) La, come la vita, è in buona parte una questione di. Cogliere i tempi, sfruttare le occasioni, disorientare l’interlocutore con argomenti inattesi… Questa la teoria. Poi c’è la pratica. Ovvero,. Emblematica la partecipazione della segretaria Pd all’ultima puntata di Dimartedì, su La7. Il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, le pone una questione evidentemente inattesa. Questione in realtà prevedibile, essendo Repubblica schierata sul tema da giorni, ma che senza dubbio coglieimpreparata. “Il presidente francese Macron pensa a Draghi per la guida della Commissione europea, il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni è evidentemente molto nervosa per questo schedario. Lei come la pensa?”, domanda Molinari. È allora che ...