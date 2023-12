I pronostici di venerdì 15 dicembre | Serie A | Premier | Bundesliga | Liga e Ligue 1

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Idi15: ci sono anticipi inA,League,1, in campo anche la Saudi Pro League e la Coppa del Mondo per club. La sedicesima giornata diA prende il via con l’anticipo deltra Genoa e Juventus, con i bianconeri che in caso di vittoria potrebbero riportarsi almeno per due giorni in vetta alla classifica superando momentaneamente l’Inter. Il Genoa ha fatto solo un punto nelle ultime tre partite di campionato, ma è in casa che dà il meglio di sé: imbattuto da tre giornate, a Marassi ha pure battuto la Roma, fermato il Napoli e fatto soffrire il Milan. Si affrontano due squadre molto attente alla fase difensiva, motivo per cui ...