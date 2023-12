I profumi del Natale 2023 sono contenuti in coffret sfavillanti | declinati in edizioni limitate | tra classici e novità da regalare Ecco i più belli

Leggi su iodonna

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Per ilindossano vesti, cioè pack, da gran soirée. Dai grandialle creazioni in edizione limitata, le fragranze per le feste vantano flaconi goiello escintillanti e d’eccezione. Tra note di vaniglia, biscotti e agrumi canditi,i regali perfetti per infondere gioia durate le giornate di fine anno. Profumo di: le fragranze più amate durante le Feste ...