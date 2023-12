I pandori più buoni sono qui

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Se si pensa al Natale e si pensa alla leggerezza e alla sofficità, si sta pensando alla neve oppure al pandoro. Chi come noi ha una particolare predilezione per il mondo gastronomico, preferisce sicuramente dedicare tempo e impegno ad assaggiare i secondi per potervi poi raccontare qualii migliori da portare in tavola durante queste feste. Laboratorio Niko RomitoPer la prima volta il Laboratorio Niko Romito presenta un pandoro, in edizione limitata e per il quale il quaranta per cento del ricavato della vendita andrà a finanziare la Fondazione Veronesi. La ricetta segue la tradizione italiana rispecchiando in tutto e per tutto l’approccio dei lievitati dello chef. Quindi sofficità, scioglievolezza e cremositàprerogative immancabili a cui si aggiungono lunghe lievitazioni e l’uso di lievito madre, oltre a una selezione attenta e ristretta di ...