I migliori libri del 2023 consigliati dal Foglio

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Redattori, collaboratori e amici delhanno selezionato uno o più titoli per una ideale lista didell’anno. Buona lettura. Jean Giono – "Il disastro di Pavia-1525: la sconfitta di Francesco I in Italia" (Edizione Settecolori) Era venuto per ben due volte a Pavia, battuto la pianura zuppa e umida, uguale a quel 24 febbraio 1525. Aveva consultato memorie e resoconti. Da vero scrittore, Jean Giono non credeva al senso della storia appiccicato ex post. A Pavia l’ultimo re cavalleresco e romantico, Francesco I, fu sconfitto e fatto prigioniero da Carlo V, il primo imperatore–ragioniere. Fine di un mondo. Per Giono soprattutto l’ingresso caotico nella modernità violenta. "Non ci sono idee nella battaglia di Pavia", nulla a che fare con le nostre idee di politica e guerra. "La confusione deriva dal fatto che nessuno sa cosa deve fare; è ...