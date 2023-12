I farmaci contro il diabete usati dalle star per dimagrire sono «la scoperta scientifica dell’anno»

Leggi su open.online

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L’anno si conclude, e secondo l’autorevole rivista Science, lascia in eredità unapiù importante delle altre: riguarda gli antidiabetici di ultima generazione (agonisti del Glp-1), autorizzati di recente anche come trattamento di supportol’obesità. Si tratta di composti simili ad ormoni, sviluppati circa 20 anni fa per il trattamento del. A farli tornare alla ribaltastate diversenegli Stati Uniti, che grazie a loro hanno potuto ottenere una prodigiosa perdita di peso: l’ultimo caso che ha fatto discutere, per esempio, riguarda la celebre presentatrice Oprah Winfrey. Che è apparsa sull’ultimo red carpet con 20 kg in meno. Il semaglutide Questo perché, com’è stato dimostratomente, non solo il semaglutide regolarizza il metabolismo, ...