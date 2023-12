«I due | separati da quasi vent' anni | da tempo hanno un rapporto di grande amicizia e condividono l' amore immenso per Aurora»

Leggi su iodonna

(Di venerdì 15 dicembre 2023) «Nessun ritorno di fiamma, nessun riavvicinamento, nessuna nuova storia»: Eros Ramazzotti è categorico nello smentire le voci che lo volevano di nuovo insieme alla ex moglie Michelle Hunziker. I due, infatti, erano stati fotografati in quelli che il settimanale Diva e Donna aveva definito atteggiamenti romantici, parlando di «baci e tenerezze» scambiati come «due innamorati». Ma la secca smentita del cantante parla chiaro. Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, futuri nonni entusiasti: “serenata” in strada insieme ai fan ...