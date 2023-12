I consigli per il fantacalcio | titolari e riserve del sedicesimo turno | le probabili formazioni

Leggi su notizie

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Si ritorna in campo in questo weekend per la sedicesima giornata di Serie A.che ha in programma il big match tra Lazio e Inter. Si prosegue senza sosta in Serie A. In questa sedicesima giornata fari puntati su Lazio-Inter, sfida che ha un valore importante anche in chiave primo posto considerando che la Juventus apre ilin casa del Genoa. Ledella sedicesima giornata di Serie A – Notizie.comIl Napoli attende il Cagliari mentre la Roma sarà impegnata sul campo del Bologna in un match fondamentale in chiave quarto posto. Il Milan ospita il Monza. Serie A, ledella sedicesima giornata Di seguito ledella sedicesima giornata di Serie A. La giornata è aperta dalla sfida tra Genoa e ...