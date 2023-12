I cinque migliori accessori per PlayStation da regalare a Natale

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 15 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il 2023 è stato un anno piuttosto proficuo per l’hardware da gaming: sebbene non sia uscita nessuna piattaforma nuova, non sono mancata tantissime console da gioco portatile che sfruttano il cloud e lo streaming per dare un nuovo senso al videogioco portatile. Non solo: le periferiche per i videogiocatori hanno iniziato a esplorare nuovi concetti, come l’accessibilità e la realtà virtuale, in modi mai visti prima. Questo è ancora più vero per il mondo: complice l’inizio di una diffusione massiccia di PS5 rispetto al primo periodo post lancio, Sony ha dato fuoco alle polveri e ha fornito la propria piattaforma di un ecosistema invidiabile. Non è stata tuttavia l’unica azienda attiva in tal senso.Portal, Sony, 219 euro Presentato come un vero e proprioo per PS5, si tratta quasi di ...