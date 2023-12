I cibi più ricchi di fibre e come inserirli nella dieta

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Sappiamo da anni che la salute si conquista soprattutto a tavola, dove un ruolo centrale è giocato da una flora batterica “buona” che si ottiene assumendodi. Ma quali sono, esattamente? E quanti assumerne al giorno, per assicurarsi un microbiota davvero in equilibrio, e con esso l'energia, l'efficienza e un sistema immunitario che funziona? Lo abbiamo chiesto alla nutrizionista Lucilla Titta, responsabile del programma Smartfood dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Quali sono idi«Lerappresentano il probiotico per eccellenza, cioè il substrato che alimenta i microrganismi a livello intestinale, dove sono presenti in tipologie diversissime. Quelli che si nutrono di fibra sono i più benefici per il nostro organismo, ...