I 5 tumori aumentati post pandemia | tutti i numeri

(Di venerdì 15 dicembre 2023) È stato presentato al Museo dell’Istituto Superiore di Sanità il volume Idel cancro in Italia 2023 in cui sono stati evidenziati tre dati fondamentali dalla fine dellaad oggi: l’incremento delle diagnosi, la diminuzione preoccupante degli screening di prevenzione e l’aumento incoraggiante delle guarigioni. Considerando tutto questo, dunque, vediamo quali sono stati imaggiormente diagnosticati in questi ultimi tre anni Carcinoma della mammella – 55.900 casi Colon-retto – 50.500 casi Polmone – 44.000 casi Prostata – 41.100 casi Vescica – 29.700 casi Dati, che, come accennato, mettono in evidenza un calo del 3% della copertura degli screening soprattutto mammografico. Un problema che si evidenzia in maniera più netta nel Nord. Qui, infatti, le mammografie sono passate dal 63% del 2021 al 54% nel 2022. D’altra ...