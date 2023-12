I 10 film più attesi del 2024 | da Deadpool 3 a Il Gladiatore 2

Leggi su cultweb

(Di venerdì 15 dicembre 2023) La famosa società americana di rivendita biglietti Fandango ha chiesto ai suoi utenti quali sono ipiùdel, secondo loro e ha raccolto le risposte al sondaggio in un report, pubblicato online nei giorni scorsi. Ecco dunque i risultati del sondaggio: a vincere, non troppo sorprendentemente, è l’unicoMarvel previsto per il prossimo anno, quel3 che vedrà il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine, anni dopo Logan. A completare il podio, l’atteso sequel di Beetlejuice, cult horror di Tim Burton, e Ghostbusters: Minaccia glaciale, quintodella saga degli acchiappafantasmi e sequel diretto di Ghostbusters: Legacy. Ma ecco la classifica completa3 Beetlejuice 2 Ghostbusters: Minaccia glaciale Dune: Part Two Venom ...