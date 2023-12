(Di venerdì 15 dicembre 2023) Stando ad un nuovo report, sarebbero ben 117 i dispositivi diper i quali è in programma il rilascio diL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi 14 Pro non verrà lanciato globalmente assieme al resto della famiglia

...osservando il software che l'aziendasviluppando per i mercati internazionali. Infatti, su Xiaomi 14 Pro, non sembra essere in programma alcun impiego della versione internazionale di, ...

HyperOS sta arrivando su questi 117 Xiaomi, Redmi e POCO TuttoAndroid.net

Xiaomi HyperOS Global/EEA: quali modelli si aggiorneranno in Europa GizChina.it

Xiaomi 14 Pro, esclusa una versione global Intanto arrivano nuove info su Ultra

Xiaomi ancora non ha confermato la data in cui verrà annunciato il suo nuovo top di gamma, lo Xiaomi 14 Ultra. Probabile che possa avvenire verso l'inizio del secondo trimestre del 2024, inizialmente ...

Xiaomi 14 Pro non verrà lanciato globalmente assieme al resto della famiglia

Xiaomi ha presentato, alla fine di ottobre, i suoi flagship, Xiaomi 14 e 14 Pro. Fino a ora non c'era motivo di dubitare che questi non sarebbero anche da noi: del resto, così è sempre stato. E in eff ...