Hockey prato | Mondo | “Importante miglioramento come squadra nei vari raduni”

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Si è concluso un altro raduno per la Nazionale femminile disuche è apparsa in netta crescita a Valencia, in grado di giocarsela alla pari in amichevole con le padrone di casa della Spagna e di non tracollare con la Germania. Le azzurre sono concentrate per l’appuntamento piùdel quadriennio: a partire dal 13 gennaio, in India, il preolimpico di Ranchi con i posti per Parigi 2024 in palio. Le parole dell’allenatore Andreas: “Sono molto contento e soddisfatto. Non solo per questo raduno, ma anche per gli altri a cui abbiamo partecipato. In totale abbiamo svolto 19 allenamenti. Siamo riusciti a creare un sistema di gioco che ci permetterà,crediamo, di essere competitivi nelle qualificazioni olimpiche in India. Abbiamo lavorato con attenzione su quei dettagli che ...