Ho fatto un corso per parlare in pubblico | e ho scritto un libro Anzi | due

Leggi su panorama

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Mi capita spesso diinper lavoro. Magari in qualche convention aziendale, dove perlopiù si parla in inglese, anche se a scuola si è studiato francese, ma si sa, l’inglese manageriale si impara in fretta, al massimo basta improvvisare una supercazzola, e tutti ascoltano lo stesso interessati. Magari chi ascolta il relatore pensa pure: “Che paroloni che usa, è un grande!” Solo che io la supercazzola non volevo farla. Non parlo nemmeno tanto volentieri in. Mi imbarazza, esce una timidezza strana, preferisco ascoltare,osservare. Allora decido di iscrivermi ad undi public speaking, che in italiano ormai desueto nelle aziende significain, e lo faccio one to one, che in italiano è: singolarmente. Cioè, io e la docente. ...