Harry vince la causa contro il Mirror | s’intasca oltre 140mila sterline e torna da Carlo

Leggi su dilei

(Di venerdì 15 dicembre 2023)ha ricevuto 140.600(163.720 euro circa) dopo aver vinto, almeno parzialmente, la battaglia legaleilGroup Newspapers (MGN) che quindi è stato costretto a risarcirlo per aver raccolto “illegalmente informazioni” in 33 storie scritte negli anni in relazione alla sua vita privata e per avere realizzato “intercettazioni telefoniche su vasta scala dal 2006 ai 2011”. E dopo questa vittoria, il Principe è pronto a rire da suo padre(parzialmente) laA decretare la sentenza è stato un giudice dell’Alta Corte di Londra che ha dato ragione al’editore del. La scorsa primavera il Duca del Sussex era ...